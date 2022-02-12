В Израиль на выходные вернётся хорошая погода

После двух дней холодной и дождливой погоды синоптики обещают израильтянам приятную и теплую субботу.
В субботу температура воздуха заметно повысится, поэтому можно посвятить день семейным путешествиям, так как будет ясно и тепло.
Также можно посетить лыжную базу на Хермоне, однако дирекция предупреждает о том, что все билеты уже проданы.
Насладиться хорошей погодой можно будет еще в начале следующей недели, однако в понедельник ожидается понижение температуры и небольшие осадки.
В среду вновь придет потепление и осадки прекратятся.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Кинерете повысился уровень воды: текущий показатель на 1,3 метра ниже красной линии. Повышение уровня воды в Галилейском море является результатом относительно многочисленных (для данного региона) осадках за последний период времени, пополняющих уровень озера.
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