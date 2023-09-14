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Ждать ли погодных изменений – прогноз для израильтян

22:01, Вчера
Погода, Новости Израиля
солнце, погода
Фото: Pixabay
Солнечная активность будет высокой.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 15 сентября, на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 4,6 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +28°С днем, +19°С ночью;
  • Тель-Авив: +30°С днем, +21°С ночью;
  • Хайфа: +28°С днем, +22°С ночью;
  • Беэр-Шева: +33°С днем, +19°С ночью;
  • Эйлат: +36°С днем, +25°С ночью;
  • Ашдод: +30°С днем, +21°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер восточный, скорость 5-15 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5 км/ч.

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