12 млрд долл. для Украины: что решил Сенат США

Законопроект теперь должен поддержать в Палате представителей, а затем отправить на подпись президенту США Джо Байдену.

Американский Сенат одобрил законопроект о временном финансировании США. В нем есть очень важный пункт для Украины: документ предусматривает более 12 миллиардов долларов финансовой поддержки для нашего государства.

Об этом сообщает «Милитарный».

За одобрение документа проголосовали 72 сенатора, 23 – были против.

По данным The Hill, помощь для Украины составит 12,4 миллиарда долларов.

Законопроект теперь должен поддержать в Палате представителей, а затем отправить на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект известен как непрерывная резолюция, он должен предотвратить так называемый шатдаун – вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в ближайшую субботу.

Среди прочего этот законопроект включает пакет помощи Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

Общая сумма поддержки – 12,4 миллиарда долларов. Три из них потратят на военную помощь. Это обучение, оборудование, вооружение и логистическая поддержка.

Еще 1,5 миллиарда долларов направят на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, отправившим свое оружие украинскому войску.

Еще 2,8 миллиарда пойдут на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины. Увеличение производства боеприпасов будет профинансировано на 540 миллионов долларов. И самую большую сумму из этого транша поддержки Соединенные Штаты направляют на украинскую экономику – это 4,5 миллиарда долларов.

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