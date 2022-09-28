В Украине показали неожиданные кадры подсчета голосов на псевдореферендумах

Референдумы, о которых отчитались оккупанты и которые отказываются признавать практически все страны мира, насмешили демонстрацией пустых бланков.

Оглашенные предварительные результаты референдумов, проводимых россией* на оккупированных территориях Украины показывают практически 100-процентную поддержку при крайне низкой активности населения.

Напомним, коллаборанты похвастались итогами:

Херсонская область, за — 87,05%.

Запорожская область, за — 93,11%,

днр/лнр, за — 99,23% / 98,42%.

При этом в сети показали кадры, как проводились подсчеты голосов, как в урнах были пустые бюллетени, которые усердно считали активисты.

Таким образом, даже поквартирный обход представителей с пакетом для голосов вместо урн и нацеленные автоматы на людей не слишком помогли оккупантам нарисовать для своих СМИ привлекательную картинку.

Президент Украины Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если россия признает результаты «референдумов», то ему с путиным больше не о чем разговаривать.

Ранее Курсор писал, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине. МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.

Мы рассказывали, что росСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины.

Также «Курсор» сообщал о том, что бывшего главного раввина москвы назвали лицом российско-еврейского сопротивления путину.

Помимо этого, россияне начали ломать себе ноги, чтобы не воевать против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!