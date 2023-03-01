15 лет тюрьмы: в россии заявили о новации в законе о цензуре

В среду рф* внесла в парламент новые поправки, которые еще больше усиливают законы страны о цензуре, предусматривающие до 15 лет тюремного заключения за дискредитацию вооруженных сил и добровольных военных организаций, таких как группа вагнера.

Вячеслав володин, председатель думы, нижней палаты российского парламента, заявил, что «любое публичное распространение заведомо ложной информации о силах» будет наказываться в соответствии с поправками к Уголовному кодексу, сообщает Reuters.

«А также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил российской федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на… Вооруженные Силы», будут наказуемы, — написал Володин в мессенджере Telegram. — Эта инициатива защитит всех, кто сегодня рискует своей жизнью ради обеспечения безопасности страны и наших граждан… Наказание для нарушителей будет суровым».

Наказание предусматривает штраф до 5 млн рублей (около $66 580), исправительные или принудительные работы до пяти лет, а также лишение свободы до 15 лет.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.