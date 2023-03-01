Тратят миллиарды: стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной

Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию.

Об этом заявил Джеймс Рубин, координатор Центра глобального взаимодействия, органа государственного департамента США, созданного для «разоблачения и противодействия» иностранной пропаганде и дезинформации.

Он сообщил, что Пекин действует глобально и тратит на дезинформацию больше денег, чем москва*. Китай повторяет и распространяет тезисы россии «о войне, которую развязало НАТО».

«Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украина — это война далеко. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через эту призму», — сказал координатор Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.