Тратят миллиарды: стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной

08:09, Сегодня
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Фото: Pixabay

Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию, заявил спецпредставитель США.

Китай тратит миллиарды на пророссийскую дезинформацию. 

Об этом заявил Джеймс Рубин, координатор Центра глобального взаимодействия, органа государственного департамента США, созданного для «разоблачения и противодействия» иностранной пропаганде и дезинформации. 

Он сообщил, что Пекин действует глобально и тратит на дезинформацию больше денег, чем москва*. Китай повторяет и распространяет тезисы россии «о войне, которую развязало НАТО».

«Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украина — это война далеко. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через эту призму», — сказал координатор Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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