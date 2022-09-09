25% сторонников демократов в США считают, что мужчина может забеременеть: опрос

Аналитики компании WPA Intelligence провели опрос и установили, что четверть сторонников демократической партии США уверены, что мужчины способны забеременеть. Также они поделились другими результатами исследования.

У респондентов в августе этого года спрашивали, насколько те согласны с утверждением, что «некоторые мужчины могут забеременеть».

Об этом сообщает Daily Wire.

Оказалось, что 25% сторонников демократической партии считают, что это правдивый тезис. Среди белых женщин-демократов с высшим образованием с этим согласны 36%.

«В целом немногие американцы думают, что мужчины могут забеременеть…Но из таких представлений их основного электората становится понятно, почему лидеры демократов «нянчатся» с движением радикальной гендерной теории», – рассказал управляющий директор WPA Intelligence Конор Магуайер.

Согласно полученным результатам, в США все больше людей склоняется к идее, согласно которой «биологический пол не диктует гендер». Также упомянутая радикальная гендерная теория, среди всего прочего, утверждает, что если человек родился женщиной, то он может считать себя мужчиной. Таким образом, этот индивид не потеряет свою способность к беременности и деторождению.

Компания Pew Research провела иной вопрос и узнала, что каждый двадцатый молодой американец уверен, что можно идентифицировать себя с противоположным полом. Также 47% опрошенных возрастом от 18 до 29 лет полагают, что общество «недостаточным образом» принимает трансгендеров.

Ранее мы рассказывали, что в Иране приговорили к смерти ЛГБТ-активисток.

Также «Курсор» сообщал, что более трети немцев негативно относятся к Израилю.

Помимо этого, среди израильтян провели опрос и они поделились своим мнением касаемо важности изучения Торы.