В Иране приговорили к смерти ЛГБТ-активисток

В Иране по обвинению в торговле людьми приговорили к смертной казни двух девушек, которые являются ЛГБТ-активистами.

Осужденные по именам Захра Седиги и Эльхам Чобдар помогали представителям ЛГБТ покидать Иран и интегрироваться в общество в западных странах.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранские СМИ.

Так, девушек обвиняют в «коррупции», которая связана с торговлей людьми. Иранское правительство утверждает, что обвиняемые обещали иранским девушкам богатства и под предлогом этого продавали их на Запад. Осужденные девушки еще могут подать апелляцию.

По мнению правозащитников, на самом деле Седиги и Чобдар помогали геям и лесбиянкам спасаться от преследования в их стране. Отметим, что в Иране человек является преступником, если принадлежит к ЛГБТ. За это, согласно шариатским нормам, его карают смертью.

Иран состоит в списке 67 стран, где однополые преступления являются уголовным преступлением. Также он является одной из шести стран наряду с Йеменом, Саудовской Аравией, Мавританией, Нигерией и Сомали, где за принадлежность к сексуальным меньшинствам предусмотрена смертная казнь. Несмотря на это, там в подпольном режиме действуют некоторые ЛГБТ-организации.

Ранее мы рассказывали, что ХАМАС казнил палестинцев за помощь Израилю.

Также «Курсор» сообщал, что в Сингапуре отменят запрет на однополый секс, а в Иерусалиме открылась новая ЛГБТ-клиника.

Помимо этого, Иран потребовал гарантии для возобновления ядерного соглашения.