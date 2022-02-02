Пострадавшие от нападений еврейские общины в США планируют усилить меры безопасности

В настоящее время Еврейские федерации Северной Америки, или JFNA, стремятся предоставить еврейским общинам по всей стране обучение чтобы помочь им реагировать на угрозы безопасности. Организация выступила с инициативой под названием LiveSecure, чтобы укрепить безопасность в еврейских общинах, запустив новые программы безопасности или улучшив уже существующие.

Об этом сообщает Times of Israel.

Это происходит из-за повышенных опасений по поводу уязвимости еврейских учреждений и антисемитских инцидентов. За 2020 год было зафиксировано 2024 случая домогательств, вандализма и нападений в США, что является третьим по величине показателем с тех пор, как еврейская группа по защите гражданских прав начала отслеживать инциденты в 1979 году.

Конечная цель инициативы JFNA — собрать 126 миллионов долларов через сеть федераций в течение трех лет и обеспечить наличие центров безопасности во всех 146 общинах, где в настоящее время расположены еврейские федерации.

Инициатива была запущена в октябре, но процесс было ускорено после 10-часового противостояния в синагоге Колливилля, штат Техас, в прошлом месяце, где четыре человека были взяты в заложники вооруженным преступником, высказывающим антисемитские теории заговора. Представитель JFNA сказал, что организация собрала около 40 миллионов долларов до противостояния с заложниками. После этого испытания поступило больше пожертвований от благотворительных организаций и других «значительных доноров», но организация все еще не достигла своей цели по сбору средств.

«В идеале мы собирались подождать, пока не будет собрана каждая копейка, чтобы начать процесс предоставления грантов», — сказала Джули Платт, председатель национальной кампании JFNA. «Мы не собираемся… мы не хотим ждать еще одну минуту или еще один инцидент».

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