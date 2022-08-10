Поскольку в Иране резко возросла инфляция, что привело к обнищанию миллионов людей, годовое потребление мяса на душу населения снизилось до трех килограммов, или менее семи фунтов.

Согласно отчету, опубликованному в понедельник, Статистический центр Ирана сообщает, что потребление мяса на душу населения составляет около четырех килограммов, но Масуд Расули, глава ассоциации мясной промышленности страны, заявил, что это число не превышает трех килограммов.

В отчете говорится, что если обычная семья из трех человек хочет съесть мясную пищу, им придется потратить всю дневную заработную плату кормильца, чтобы купить всего один килограмм красного мяса.

Выразив обеспокоенность по поводу этой тенденции, Расули сказал, что объем потребления мяса зависит от показателей экономического роста страны. «Например, в 1993 году потребление мяса китайцами на душу населения составляло 5 килограммов, а сейчас эта цифра достигла 53 килограммов», — добавил он.

Генеральный директор иранского союза животноводов заявил в прошлом году, что «потребление мяса на душу населения снизилось с 12 кг до 6 кг в год, другими словами, потребление снизилось на 50 процентов» за три года.

Как ранее писал Курсор, Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой.