Российских солдат начали обучать в Иране: США озвучили детали

США считают, что рф начала обучение использованию иранских боевых беспилотников.

Сообщается, что Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой, которые, как утверждает администрация Байдена, россия* хочет приобрести для своей войны в Украине.

«В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в рф», — сообщил CNN во вторник неназванный официальный представитель США.

Чиновник добавил, что США недавно рассекретили разведданные об учениях.

Комментариев от россии по поводу доклада не поступало.

В прошлом месяце советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Тегеран готовится продать москве сотни боевых беспилотников и что российские официальные лица недавно дважды посещали Иран, чтобы оценить беспилотные летательные аппараты. Салливан тогда сказал, что тренировки могут начаться уже в июле.

Министр иностранных дел Ирана отверг сообщения об экспорте иранских беспилотников в рф, назвав их «необоснованными».

«Курсор» писал, что израильский офицер рассказал, почему украинским военным выгодны наступления рф на юге. Украина сейчас имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий, отметил офицер Виктор Верцнер.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!