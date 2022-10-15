33 страны готовят новые шаги по давлению на россию

Высокопоставленные должностные лица подтвердили свою приверженность привлечению рф к ответственности.

В США чиновники из 33 стран встретились, чтобы обсудить давление на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) россии*.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Высокопоставленные должностные лица, представляющие министерства финансов и другие правительственные ведомства, обсудили также важнейшие цепочки оборонных поставок.

Все присутствующие страны ввели санкции и/или экспортный контроль в отношении россии за войну против Украины.

Представители США поделились информацией и анализом от правительства о том, как эти совместные действия нарушили российские военные операции, оборонные закупки и подорвали усилия россии на поле боя.

Высокопоставленные должностные лица подтвердили свою приверженность привлечению рф к ответственности.

Кроме того, обсудили дополнительные шаги, которые намерены предпринять для дальнейшего ослабления оборонно-промышленного комплекса (ОПК) россии и ослабления ее способности вести войну.

«Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что мы готовы и способны применять санкции против лиц, компаний или стран, поставляющих боеприпасы россии или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс», – отметил представитель минфина Уолли Адеем.

Также Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обнародовало совместное предупреждение, в котором описываются действия против ОПК россии, а также риски для тех, кто оказывает материальную поддержку вторжению рф в Украину.

Ранее Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!