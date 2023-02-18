35 наемников одним махом: бойцы украинского «Азова» показали мощное видео из-под Бахмута

Командир СЗГ «Азов Харьков» Анатолий Сидоренко опубликовал видео, снятое им во время одного из ночных боев в районе Бахмута. В этом бою пятеро бойцов ССО «Азов Харьков» и два бойца ДОЗОРа сразились с «вагнеровцами». Бой длился три часа, в результате было ликвидировано 35 наемников, после чего противник отступил на свои исходные позиции.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРЬКОВ».

Американская разведка утверждает, чвк «вагнер»* потеряла в Украине уже более 30 тысяч человек. По оценкам Вашингтона, 90% бойцов чвк, убитых в Украине с декабря, были тюремными заключенными, которые рассчитывали на амнистию в обмен на участие в захватнической войне в Украине.

Важно подчеркнуть, что россия использует людей из мест заключения в качестве «мяса». В сети ходит много видео о том, что люди не снабжены необходимо обмундированием и оружием, и по сути с голыми руками идет на украинскую артиллерию.

Ранее «Курсор» информировал, что генерал США предположил, как именно закончится война в Украине. Генерал США Марка Милли считает, что война Украины против россии завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

Напоминаем, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!