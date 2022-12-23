ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае

Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

«ВОЗ «очень обеспокоена» сообщениями о росте числа случаев заболевания COVID-19 и перегруженности служб здравоохранения в Китае», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Заявление было сделано после шокирующих изображений и видео из обычно молчаливой нации, которая увидела, что больницы и похоронные службы не в состоянии справиться с тем, что кажется массивной приливной волной тяжелых случаев COVID.

«В Китае сообщается об относительно небольшом количестве случаев в отделениях интенсивной терапии, но, как ни странно, отделения интенсивной терапии переполняются. Мы говорим об этом уже несколько недель. Этот чрезвычайно заразный вирус всегда было очень трудно полностью остановить только с помощью мер общественного здравоохранения и социальных мер», — сказал глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

На протяжении всей пандемии COVID-19 немногие страны занимали столь же жесткую позицию в отношении этой болезни, как Китай. Там политика, известная как «ноль-COVID» — одна из чрезвычайно агрессивных мер общественного здравоохранения, направленных на максимальное подавление и сдерживание распространения вируса, — продержалась гораздо дольше, чем где-либо еще, и была эффективно демонтирована всего за несколько дней. назад в результате общенациональных протестов против политики.

Какой бы непопулярной она ни была, эта политика, похоже, увенчалась успехом: несмотря на то, что Китай был страной, где впервые было сообщено о вирусе, Китай постоянно сообщал о значительно более низких показателях заражения, чем в большинстве стран Европы и Северной Америки.

Многие эксперты в области здравоохранения предостерегают от слишком поспешного отказа от нулевого COVID. Годы блокировок и карантинов в сочетании с отечественными вакцинами, которые получили как меньшее распространение, так и более низкую эффективность, чем где-либо еще, заставили некоторых беспокоиться о том, что население будет исключительно уязвимо перед «цунами» болезней и смертей, если политика нулевого COVID-19 будет внезапно отменена. списано.

«Вакцинация — это стратегия выхода из омикрон, но «остается вопрос, можно ли будет сделать достаточно вакцинации в ближайшие неделю или две, что фактически снизит воздействие второй волны и нагрузку на систему здравоохранения», — заявили эксперты.

Через две недели после того, как страна резко изменила политику, новости и СМИ из Китая, кажется, подтверждают эти предупреждения. Несмотря на то, что в официальных отчетах сообщается о чрезвычайно низком количестве заражений и смертей от COVID-19, следователи на местах говорят совсем другую историю.

Но поскольку официальные данные значительно отстают от числа случаев заболевания в реальном времени, то только время покажет истинное влияние отказа страны от своей политики в отношении COVID-19. Однако одно можно сказать наверняка: поскольку омикрон свирепствует по всему миру, а все больше мутантных вариантов продолжают развиваться, COVID-19 не исчезнет в ближайшее время.

Ранее Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.