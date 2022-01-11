Ученые заявили, что последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений

Последние семь лет на Земле были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год вошел в пятерку самых теплых.

Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, собирающей информацию со спутниковой системы ЕС, последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за климатом.

Более того, 2021 год вошел в пятерку самых теплых лет. При этом в Европе лето минувшего года побило абсолютный рекорд и стало самым горячим за всю историю.

На западе США и в Канаде в 2021 году были зафиксированы температурные рекорды, которые повлекли за собой серию лесных пожаров с масштабными потерями для экологии, а также с большим количеством людских жертв.

Наибольшая температура в Европе была зафиксирована в Греции, Испании и Италии. Летом в Сицилии температура поднялась до 48, 8 градусов по Цельсию.

Нетипично высокая температура в регионе также привела к серии пожаров. Кроме того, вследствие повышения температуры вырос уровень влажности, который привел к паводкам и наводнениям в Бельгии, Германии и в Нидерландах.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Хайфский университет откроет международный факультет по изменению климата.

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