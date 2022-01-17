Ученые бьют тревогу из-за неминуемой катастрофы на Земле

Важнейшие показатели Земли резко ухудшились. Об этом заявили специалисты Орегонского университета. По мнению ученых, это произошло из-за изменения климата на планете, пишет Спутник.
Они подчеркнули, что изменения связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии.
Мировой локдаун из-за пандемии коронавируса снизил уровень загрязнения воздуха, однако это не оказало позитивного влияния на климат, считают исследователи.
По их словам, населению планеты стоит объединиться, чтобы преодолеть природный кризис, ведь первопричина метаморфоз — чрезмерная эксплуатация Земли человеком.
Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в нашей галактике космического паразита.
Кроме того, мы писали, что ученые нашли уникальный экзоспутник, на котором может существовать жизнь.
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