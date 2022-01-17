Ученые бьют тревогу из-за неминуемой катастрофы на Земле

Эксперты установили причину частых землетрясений, наводнений и других природных катастроф.

Важнейшие показатели Земли резко ухудшились. Об этом заявили специалисты Орегонского университета. По мнению ученых, это произошло из-за изменения климата на планете, пишет Спутник.

Исследователи подчеркнули, что 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. На Земле увеличилось количество природных катастроф: чаще стали происходить наводнения, лесные пожары и штормы.

Кроме этого, на планете растет уровень углекислого газа. Эти явления превращают Землю в «пороховую бочку», отметили ученые.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент», — сообщили специалисты. Они подчеркнули, что изменения связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии.

Мировой локдаун из-за пандемии коронавируса снизил уровень загрязнения воздуха, однако это не оказало позитивного влияния на климат, считают исследователи. По их словам, населению планеты стоит объединиться, чтобы преодолеть природный кризис, ведь первопричина метаморфоз — чрезмерная эксплуатация Земли человеком. Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в нашей галактике космического паразита. Кроме того, мы писали, что ученые нашли уникальный экзоспутник, на котором может существовать жизнь.

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