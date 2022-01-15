Ученые обнаружили в нашей галактике космического паразита

При помощи космического телескопа Fermi группа астрономов из США и Канады обнаружили в нашей галактике пульсар, который живется энергией находящейся рядом звезды.

Об этом сообщили на сайте arXiv.

Ранее ученые не знали, что это за объект. Он был лишь источником таинственного сигнала – гамма-излучения 4FGL J1120.0-2204, но ученые предполагали, что это пульсар. При этом еще тогда был вторым по яркости неидентифицированным источником гамма-излучения.

Его удалось проанализировать при помощи телескопа SOAR. Именно тогда ученые выяснили, что это система звезды и пульсара. Последний вытаскивает из первой энергию.

При этом звезда небольшая. Ее масса всего лишь 0,17 от массы Солнца.

Ранее Курсор сообщал, что ученые показали гигантский пузырь, который отвечает за формирование звезд во Вселенной.

Кроме того, мы писали, что ученые обнаружили в космосе гигантский спутник, который вращается вокруг экзопланеты.

Еще напомним, что в NASA показали, как выглядят остатки массивной звезды, которая взорвалась 350 лет назад.

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