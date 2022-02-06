Дубай планирует сократить выбросы углерода на 30 процентов к 2030 году

ОАЭ вслед за многими развитыми государствами объявили о том, что намерены значительно сократить вред окружающей среде, который исходит от выбросов углерода предприятиями страны.

Дубай планирует сократить выбросы углекислого газа на 30% к концу 2030 года, сообщила в воскресенье на своем сайте правительственная пресс-служба эмирата.

Об этом пишет JPost.

Этот план является частью более широкой стратегии, объявленной Объединенными Арабскими Эмиратами в октябре, по достижению нейтрального уровня выбросов углерода к 2050 году, говорится в сообщении.

Дубай, крупный региональный деловой, финансовый и логистический центр, является вторым по величине и богатству эмиратом, входящим в федерацию ОАЭ, состоящую из семи членов, после богатого нефтью Абу-Даби.

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Кроме того, в Министерстве окружающей среды отреагировали на разлив нефти у берегов Израиля. Министр окружающей среды Зандберг заявила, что планы действий в чрезвычайных ситуациях должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, в то время как чиновники пытаются оценить угрозу от «подозрительных пятен» в 20-40 километрах от берега.

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