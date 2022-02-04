Экологи придумали новый способ спасти леса от гибели

Пережив сотни или более лет климатических колебаний, выросшие в другой среде, очень старые деревья имеют множество защитных механизмов. Именно они помогут уберечь леса от глобального потепления.

Ученые из США выяснили, что самыми живучими деревьями являются старейшие деревья, которые могут жить сотни лет. Более того, они могут влиять на всю экосистему леса, защищая ее от различных климатических изменений.

Об этом сообщает Science.

Старейшее дерево, как заявляют ученые, должно быть старше своих «соседей» по лесу в 10, а то и в 20 раз. Их возраст может быть от 1000 до 3000 тысяч лет. Однако до такого «солидного» возраста доживает всего один процент всех деревьев.

Такие деревья смогли выжить благодаря выработке большого количества защитных механизмов, среди которых даже изменения в ДНК, которая стала более устойчивой к грибковым заболеваниям. Кроме того, они устойчивы к сильным ветрам, сырости и прочих неприятностях, с которыми может столкнуться окружающая среда.

Важно то, что такие деревья содержат гены, которые имеют особую важность для выживания всего леса. Таким образом, чем таких деревьев больше, тем более живучим является лес.

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