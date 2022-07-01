«Режим Ирана становится все более нестабильным» — иранский чиновник

Политический оппозиционер Ирана заявил, что некоторые из загадочных смертей высокопоставленных генералов КСИР не были делом рук иностранных агентов, а фактически были организованы Тегераном.

Иранский режим становится все более нестабильным и поворачивается против самого себя из-за растущего экономического давления, сообщил i24NEWS эксклюзивный источник в столице страны Тегеране, пишет Israel Hayom.

Наиболее важно то, что источник — противник режима — предположил, что ряд недавних убийств офицеров сил Кудс были результатом внутренних чисток, а не убийств, совершенных внешними спецслужбами.

Растущие экономические проблемы, вызванные санкциями против Ирана, становятся угрозой для режима аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции. По словам источника, поскольку иранская общественность изо всех сил пытается платить за предметы первой необходимости, и даже правительство испытывает трудности с выплатой зарплаты, недовольство растет.

«Компании, контролируемые КСИР, обанкротились, их коррупция увеличилась, а количество краж увеличилось», — сказал критик.

«Эти чистки… начались с отряда «Кудс». Некоторые [его офицеры] были убиты самим режимом», — сказал источник, отметив, что возникший в результате страх заставляет некоторых командиров не доверять своим телохранителям и избегать спать в своих собственные дома ночью.

К паранойе, охватившей истеблишмент, добавляет то, что некоторые убийства, вероятно, совершаются иностранными спецслужбами, причем Израиль часто называют наиболее вероятным виновником. Это создает атмосферу неуверенности в Иране, когда люди умирают при невыясненных обстоятельствах, и нет четкого ответа на вопрос, было ли убийство заказано из-за границы или дома.

«Это вызвало землетрясение в стволе системы, и это только начало убийств», — сказал оппозиционер.

По словам источника, за большей частью этих распрей стоит продолжающийся спор между генерал-майором Мохсеном Резаи — дважды кандидатом в президенты и бывшим главой КСИР — и президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Источник предсказал, что дальнейшие убийства, вероятно, произойдут, поскольку разделение между двумя консервативными фигурами продолжается.

По словам критика режима, в последние недели несколько высокопоставленных командиров КСИР были переведены на новые должности или уволены со своих должностей. Это связано с тем, что высокопоставленные лица «больше не доверяют даже своим собственным агентам. Информационные дыры стали настолько большими, что они боятся собственной тени».

Эксперты предполагают, что это также, вероятно, связано с усилиями по совершенствованию контрразведывательных структур режима.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».

Напомним, что в Иране растет недовольство КСИР из-за его неспособности бороться с Израилем. В Иране уже есть люди, которые готовы встать на место главы КСИР. Они не раз говорили, что теперешний глава Корпуса стражей исламской революции не справляется со своими обязанностями.