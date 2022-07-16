В Пентагоне рассказали, как HIMARS могли повлиять на ход войны в Украине

В Пентагоне считают, что после того, как украинские защитники получили HIMARS, у россиян начали чаще взрываться склады и военные базы.

Украинские военные успешно применяют на линии фронта артиллерийские установки HIMARS. В Пентагоне считают, что их использование могло замедлить продвижение войск российской федерации*.

Об этом сообщает Defense.

Представители Пентагона отметили, что украинские защитники стали чаще попадать в склады с боеприпасами россиян и их военные базы с помощью американских систем залпового огня, и, по их мнению, это оказало значительное влияние на продвижение оккупантов на фронте.

Отмечается, что сначала Украина получила четыре установки HIMARS и начала их использовать, нанося удары по составам российских военных далеко за линией фронта, что стало для них неожиданностью. Сейчас ВСУ используют уже восемь таких установок и продолжают наносить ракетные удары. Еще четыре HIMARS поступит украинским бойцам от США в ближайшее время.

К слову, система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

«Курсор» ранее писал, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS помогают украинским военным в боях с российскими оккупантами. По предварительной информации, благодаря точным ударам были ликвидированы командиры рф.

Еще мы писали, что в Соединенных Штатах уверены, что Вооруженные Силы Украины не допустят того, чтобы американское оружие попало в третьи страны.