В рф заявили, что уже «купили» себе РСЗО HIMARS: США расставили точки над i

В Соединенных Штатах уверены, что Вооруженные Силы Украины не допустят того, чтобы американское оружие попало в третьи страны.

Российские пропагандисты продолжают свои попытки дискредитировать ВСУ – так, россияне вбросили фейк о том, что якобы уже «закупили» РСЗО HIMARS.

Фото или видеодоказательств, подтверждающих этот фейк, они не предоставляют – как и в случаях с САУ PzH 2000, которую они якобы подбили из трофейного немецкого гранатомета, и с САУ CAESAR, которую россияне якобы «купили» и отправили на «Уралвагон» изучение.

В то же время в Соединенных Штатах уверены, что Вооруженные Силы Украины не допустят того, чтобы американское оружие попало в третьи страны. Как сообщают в «Голос Америки», такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Она отметила, что США следят за американским оружием в ВСУ: «Мы уверены в приверженности украинского правительства независимой защите и учету военной техники американского происхождения. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за предоставлено военное имущество в области безопасности».

Напомним, что ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты ARRW. Это произошло 12 июля у побережья Калифорнии.

Курсор ранее писал, что в Израиле представили новую ракету 5-го поколения. Компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую систему дальнего действия воздушного базирования 5-го поколения, которая может быть запущена по различным целям на расстоянии до 300 км.