Точными ударами HIMARS украинские бойцы ликвидировали российских командиров

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS помогают украинским военным в боях с российскими оккупантами. По предварительной информации, благодаря точным ударам были ликвидированы командиры рф.

Об этом сообщается в проекте FreeДом.

ВСУ сумели добраться и до командования 22 армейского корпуса. Есть подтвержденная информация по ликвидации командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергея Кенса.

В сюжете сообщается, что он был назначен командиром бригады в оккупированном россией Крыму в 2019 году. За его плечами на тот момент была Чечня, Адыгея, Дагестан и скандал в СМИ.

Согласно расследованию, которое провело издание «Настоящее время», Сергей Кенс причастен к геноциду украинского народа, в частности он был участником зверств в Мариуполе, а также отдавал приказы расстреливать добровольцев и чиновников.

Также украинские военные ликвидировали полковника Сергея Аврамченко. В 2014 году он в Крыму собственноручно в части опустил флаг Украины и поднял триколор.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что 22 армейский корпус — это корпус предателей. Сейчас они принимают участие в оккупации Херсонской области.

«Курсор» ранее писал, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российских снайперов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!