Борт Нэнси Пелоси пропал с радаров

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем была высокой на протяжении десятилетий, при этом Китай считает остров своей территорией.

Борт Нэнси Пелоси, которая отправилась в турне по странам Азии, пропал с радаров.

Flightradar24 указывает, что это из-за того, что борт «либо вне зоны покрытия, либо уже приземлился».



Американские СМИ сообщили ранее сегодня, что самолет Пелоси вылетел из аэропорта недалеко от Вашингтона в сторону Тихого океана, чтобы посетить несколько азиатских стран, включая Тайвань.

Сообщалось, что визит Пелоси на Тайвань может привести к значительной напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Китай ранее угрожал, что его вооруженные силы готовы защищать китайский суверенитет над Тайванем от американского вмешательства.

Напомним, что из-за китайских угроз не допустить прибытия в Тайвань Нэнси Пелоси, тайваньские истребители находятся в небе, а над принимающим аэропортом раскрыта система ПВО.