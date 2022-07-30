Боевые истребители Тайваня подняты в небо: попытка предотвратить угрозу самолету с Нэнси Пелоси

Из-за китайских угроз не допустить прибытия в Тайвань Нэнси Пелоси, тайваньские истребители находятся в небе, а над принимающим аэропортом раскрыта система ПВО.

В ожидании прибытия самолета со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту, Тайвань поднял истребители с «Chiayi Air Base» в небо.

Угрозы Китая провести бомбардировку и не дать приземлиться дипломатическому борту вызвали ответную реакцию американских и тайваньских ВВС.

Также сообщается, что Тайвань развернул системы ПВО в международном аэропорту Таоюань, гражданском объекте.

Китайские угрозы носили такой характер:

во время китайских «учений» был совершен массовый пуск РСЗО в направлении Тайваня и некоторые ракеты якобы практически долетали до острова;

Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил активные стрельбы с помощью артиллерии и РСЗО;

в Китае заметили переброску РСЗО в провинцию, которая находится всего в 180км от Тайваня.

За передвижением самолета следят более 45 тысяч людей по всему миру. Для охраны Нэнси Пелоси ВМС США выдвинули ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

«Курсор» писал, что борт с Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в США. Напомним, что вчера китайские СМИ предложили армии Китая сбить самолет спикера палаты представителей США, если она отправится на Тайвань.

Также сообщалось, что Китай передал угрозы США: поездка Нэнси Пелоси на Тайвань под вопросом. МИД Китая вновь передал ультиматум американским властям, угрожая принять решительные меры против визита Нэнси Пелоси.