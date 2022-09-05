Теракт в Кабуле: террорист-смертник взорвал себя около ворот посольства россии

Согласно местным СМИ, в Кабуле (Афганистан) террорист-смертник подорвал себя около ворот российского посольства.

Об этом сообщается в Телеграм-канале УНИАН.

По предварительным данным, мужчина взорвал себя, когда стоял в очереди на оформление виз, в момент, когда российский дипломат вышел для оглашения списков.

По последним данным, в результате теракта погибло до 20 человек. Точных данных о жертвах нет и данные могут быть обновлены в ближайшее время.

По сообщениям российских СМИ, в результате взрыва у посольства пострадали российский дипломат и россиянин.

Ранее Курсор писал, что в Канаде двое братьев устроили резню: много погибших и раненых. В канадской провинции Саскачеван двое мужчин напали с ножами на людей, сейчас там объявлено чрезвычайное положение.

Курсор сообщал, что 12 августа, в городе Цетине в Черногории произошла стрельба. Согласно одной из версий, мужчина поругался с женой и после этого устроил на улице спального района беспорядочную стрельбу.

Еще мы писали, что два человека были застрелены и 14 ранены в результате массовой стрельбы в Осло, когда город готовился к ежегодному параду Pride.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!