МАГАТЭ «не может гарантировать», что ядерная программа Ирана носит «исключительно мирный характер»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что оно «не в состоянии гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер». Также там рассказали о значительно превышающих лимит запасах обогащенного урана.

Ядерный наблюдатель ООН не гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, потому что отсутствует прогресс в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Помимо этого, в МАГАТЭ утверждают, что в Иране продолжают наращивать запасы обогащенного урана. В данный момент они более чем в 19 раз превышают лимит, предусмотренный соглашением 2015 года. Согласно отчету, с которым ознакомились журналисты, по состоянию на 21 августа запасы иранской стороны составили примерно 3940 кг, что на 131,6 кг больше, чем в последнем квартальном отчете.

Напомним, что ранее Тегеран потребовал, чтобы МАГАТЭ прекратило расследовать незаявленные ядерные объекты.

«Прекращение расследований агентства является частью гарантий того, что мы стремимся к устойчивому и прочному ядерному соглашению», – сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Это указывает на то, что расследования ООН по незаявленным ядерным объектам – один из основных камней преткновения на пути к возврату к соглашению 2015 года. По информации журналистов, это требование иранской стороны сорвало переговоры о возобновлении ядерного соглашения, которое не будет подписано в ближайшее время.

Утверждается, что это сообщение передали премьер-министру Яиру Лапиду в его недавних беседах с президентом США Джо Байденом и другими представителями администрации. Подробнее об этом читайте здесь.

Помимо этого, посол США в Израиле Томас Найдс заявил, что американская сторона никогда не будет «связывать руки Израилю» в попытках защищаться. Он утверждает, что администрация Байдена привержена предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия, а также заявил, что в Белом доме хотят «дипломатического решения» вопроса.

Также «Курсор» сообщал, что Иран обвинил США и курдов в содействии израильским ударам в Сирии.