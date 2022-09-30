В НАТО ответили Украине относительно подачи заявки на вступление в Альянс

НАТО поддерживает решение Украины на выбор собственного пути относительно вопросов безопасности.

Об этом во время срочного брифинга в штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, решение относительно возможного членства Украины в НАТО будут принимать все 30 стран-членов НАТО.

«Мы будем принимать его путем консенсуса. Наш фокус внимания сейчас ориентирован на предоставлении немедленной помощи Украине против брутальной агрессии россии. В этом наши основные усилия, — сказал Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что признание кремлем отдельных регионов Украины частью россии является первым случаем силовой аннексии территорий на европейском континенте с начала Второй мировой войны.

«Этот незаконный захват проводилсчя под дулами автоматов. Фиктивные референдумы были инсценированы москвой и навязаны Украине, с абсолютным нарушением международного права. Этот захват является нелегитимным. НАТО никогда не признает ни одну из этих территорий частью россии. Мы призываем все государства осудить попытки россии к территориальным захватам. Эти земли являются Украиной … Так же, как и Крым — это Украина», — заявил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, но «мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать свое право на самооборону, зафиксированное в статуте ООН».

«Наш Альянс является оборонным. Мы объединены и полны решимости защищать и охранять каждого члена НАТО и каждый дюйм территории НАТО. Путин мобилизовал более ста тысяч человек, занимается безрассудным бряцанием ядерным оружием, а теперь нелегально аннексировал большую часть Украины. Ничто из этого не свидетельствует о силе, это свидетельствует о слабости. Это признание того, что война идет не по плану, и что путин полностью провалил свои стратегические цели», — сказал Столтенберг.

Как сообщал Курсор, Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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