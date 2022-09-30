Украина подает заявку на вступление в НАТО

По словам Зеленского, де-факто Украина уже доказала совместимость со стандартами Североатлантического Альянса.

Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина подает заявку, чтобы «сделать это де-юре».

«По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — сказал президент Украины.

Как сообщал Курсор, генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Он отметил, что на войне в Украине рф задействовала 80% своих сухопутных войск, это оказывает непосредственное влияние на возможность этой страны представлять угрозу другим государствам.

Генсек НАТО призывает и дальше помогать Украине вооружением, в котором она сейчас нуждается, отметив, что в Альянсе уже созданы структуры, занимающиеся оборонным планированием, в частности пополнением запасов и наращиванием производства техники.

Йенс Столтенберг подчеркнул успехи ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, где множество населенных пунктов снова были возвращены под контроль Украины. Но, по его мнению, вскоре ситуация может усугубиться.

Также глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что война поставила под угрозу весь мировой порядок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!