Аварии на Северных потоках: в Германии не исключают причастность Украины

В Европе начали расследовать утечки в двух российских газопроводах. Есть подозрения, что утечки произошли из-за диверсии.

Из-за прекращения работы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» поставки российского газа в Германию и Центральную Европу возможны только через газопровод «Ямал» на территории Польши или украинские газопроводы.

Как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, правительство Германии рассматривает две версии атак. По одной из них к повреждению газотранспортных магистралей причастна Украина. повредили газопровод.

По другой версии, россия* сама повредила газопроводы, чтобы вызвать дополнительную неопределенность и, возможно, повысить цены на газ.

«Атака на газопроводы — нелегкая задача. Для этого нужно привлечь специальные силы, например, водолазов или подлодку», — пишет издание.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник в европейской службе безопасности сообщает, что европейские страны начали расследовать утечки в российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пролегающих по дну Балтийского моря. В Европе не исключают, что утечки произошли из-за диверсии.