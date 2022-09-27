Аварии на Северных потоках: в Германии не исключают причастность Украины

Из-за прекращения работы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» поставки российского газа в Германию и Центральную Европу возможны только через газопровод «Ямал» на территории Польши или украинские газопроводы.
Как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, правительство Германии рассматривает две версии атак. По одной из них к повреждению газотранспортных магистралей причастна Украина. повредили газопровод.
По другой версии, россия* сама повредила газопроводы, чтобы вызвать дополнительную неопределенность и, возможно, повысить цены на газ.
«Атака на газопроводы — нелегкая задача. Для этого нужно привлечь специальные силы, например, водолазов или подлодку», — пишет издание.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник в европейской службе безопасности сообщает, что европейские страны начали расследовать утечки в российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пролегающих по дну Балтийского моря. В Европе не исключают, что утечки произошли из-за диверсии.
«Есть некоторые признаки того, что это умышленное повреждение. Вы должны спросить: кому это выгодно?» — отметил источник. Но добавляет, что еще рано делать выводы.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков тоже назвал диверсию одним из возможных объяснений утечки.
Профессор Норвежского института иностранных дел, специализирующийся на российской энергетике, Якуб Годзимирски предполагает, что утечки произошли из-за технических неисправностей, но не исключает диверсию.
Как сообщал Курсор, газопровод «Северный поток-1», по которому в Европу поступал основной объем российского газа, неожиданно был остановлен. В рф сообщили об аварии на трубопроводе, якобы одновременно в Балтийском море вышли из строя сразу три ветки газопровода.
В ночь на 26 сентября в россии сообщили об утечке на «Северном потоке — 2», и в это же время зафиксированы утечки на обоих направлениях «Северного потока — 1».
Также наш сайт информировал, что россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!