В США хотят перезапустить крупнейший завод по производству сжиженного природного газа 

13:38, Сегодня
Мировые новости
газопровод фото
Фото: depositphotos.com

Завод прекратил работу шесть месяцев назад после пожара.

Американская компания по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG обдумывает возможность перезапустить свой крупнейший экспортный завод в Техасе.

Об этом сообщает Reuters.

Предприятие было закрыто полгода назад из-за взрыва, который, как отметили эксперты по энергетике, был вызван человеческой ошибкой, в частности неправильными процедурами эксплуатации и другими факторами. После закрытия завода цены на СПГ начали рекордно расти: более 90 долларов за миллион британских тепловых единиц на TTF в Европе и почти 70 долларов на японско-корейском рынке (JKM) в Азии. В США газ был примерно в 10 раз дешевле.

Экспорт СПГ из США неуклонно увеличился многие годы, и эти поставки стали критически важными для европейских покупателей.

В заявлении Freeport говорится, что в январе следующего года они планируют перерабатывать около 2 млрд кубических футов газа (56 млн кубометров) в сутки в СПГ и выйти на полную мощность с использованием двух доков в марте.

В настоящее время Соединенные Штаты сжижают около 12 млрд кубических футов (340 млн кубометров) газа в СПГ для экспорта на шести других крупных экспортных заводах страны.

«Курсор» писал ранее, что ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. В частности, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от россии* в 2021 году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.