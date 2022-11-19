В США хотят перезапустить крупнейший завод по производству сжиженного природного газа 

Экспорт СПГ из США неуклонно увеличился многие годы, и эти поставки стали критически важными для европейских покупателей.

Предприятие было закрыто полгода назад из-за взрыва, который, как отметили эксперты по энергетике, был вызван человеческой ошибкой, в частности неправильными процедурами эксплуатации и другими факторами. После закрытия завода цены на СПГ начали рекордно расти: более 90 долларов за миллион британских тепловых единиц на TTF в Европе и почти 70 долларов на японско-корейском рынке (JKM) в Азии. В США газ был примерно в 10 раз дешевле.

В заявлении Freeport говорится, что в январе следующего года они планируют перерабатывать около 2 млрд кубических футов газа (56 млн кубометров) в сутки в СПГ и выйти на полную мощность с использованием двух доков в марте.

В настоящее время Соединенные Штаты сжижают около 12 млрд кубических футов (340 млн кубометров) газа в СПГ для экспорта на шести других крупных экспортных заводах страны.

«Курсор» писал ранее, что ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. В частности, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от россии* в 2021 году.