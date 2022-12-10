ВОЗ предупреждает, что во всем мире могут начаться тяжелые вспышки кори

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что из-за антивакцинаторов во всем мире могут возникнуть вспышки кори, которые приведут к серьезным последствиям. В странах с низким уровнем охвата прививок от заболевания умирает каждый десятый больной.

Об этом сообщается на сайте организации.

В ноябре текущего года ВОЗ объявила корь «неизбежной угрозой во всех регионах мира», поскольку количество родителей, которые отказываются делать детям вакцину, резко возрастает. Это может спровоцировать новую эпидемию.

Медики отметили, что прививка весьма эффективна, в большинстве стран действует схема приема двух доз, при этом первая доза обычно вводится в возрасте 12 месяцев, а вторая – в 4 года. Эта схема обеспечивает примерно 99 процентов защиты от инфекции.

В ВОЗ подчеркнули, что странах с низким уровнем охвата вакцинацией от кори умирает каждый десятый больной. В развитых странах смертность в большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет примерно один случай на 1000.

«Курсор» писал ранее, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство по поводу распространения серьезного заболевания в мире. Речь идет о холере, которой каждый год болеет от 1,3 до 4 млн человек, и многие случаи заканчиваются смертельным исходом.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что разрабатывает новый список приоритетных патогенов, которые могут вызвать пандемии или вспышки и должны находиться под пристальным наблюдением.