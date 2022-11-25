ВОЗ составила рейтинг самых смертоносных патогенов, включая загадочную «болезнь X»

Всемирная организация здравоохранения заявила, что разрабатывает новый список приоритетных патогенов, которые могут вызвать пандемии или вспышки и должны находиться под пристальным наблюдением.

ВОЗ заявила, что цель состоит в том, чтобы обновить список, используемый для руководства глобальными исследованиями и разработками (НИОКР) и инвестициями, особенно в отношении вакцин, тестов и методов лечения.

В рамках этого процесса, который начался в пятницу, агентство здравоохранения ООН созывает более 300 ученых для рассмотрения данных о более чем 25 семействах вирусов и бактерий. Также рассмотрят так называемую «Болезнь X» — неизвестный возбудитель, способный вызвать серьезную международную эпидемию.

«Нацеливание на приоритетные патогены и семейства вирусов для исследований и разработки контрмер имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии. Без значительных инвестиций в исследования и разработки до пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки», — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Список был впервые опубликован в 2017 году.​ В настоящее время он включает COVID-19, болезнь, вызванную вирусом Эбола, и болезнь, вызванную вирусом Марбург, лихорадку Ласса, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), Нипах, Зика и болезнь X.

Для каждого патогена, определенного в качестве приоритетного, эксперты определят пробелы в знаниях и приоритеты исследований. Затем могут быть составлены требуемые спецификации для вакцин, методов лечения и диагностических тестов.

Также предпринимаются усилия по содействию клиническим испытаниям для разработки таких инструментов, а также рассматриваются усилия по усилению нормативного и этического надзора. Ожидается, что пересмотренный список будет опубликован до апреля 2023 года.

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