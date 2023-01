Всемирно известная группа посвятила концерт в Польше евреям и другим меньшинствам

Black Eyed Peas продемонстрировали поддержку еврейской общине во время своего новогоднего концерта в Польше, посвятив одну из своих песен тем, кто подвергался ненависти в течение 2022 года.

Во время выступления в качестве хедлайнеров на польском музыкальном концерте «New Year’s of Dreams» участники хип-хоп группы исполнили свой хит «Where Is The Love?». Will.i.am обратился к толпе и выделил еврейскую общину, а также людей африканского происхождения и ЛГБТ-сообщество, которые испытали ненависть в течение года.

«Еврейская община — мы любим вас, — сказал он. — Эта песня посвящена единству».

Во время шоу, которое транслировалось на 8,3 миллиона зрителей, участники группы выступали с радужными нарукавными повязками в поддержку сообщества ЛГБТК+.

После выступления will.i.am провел трансляцию в Instagram Live и сказал: «Мы Black Eyes Peas… или, можно сказать, Black Eyed Peace. Мы за мир, равенство, гармонию… Мы выступаем за единство, любовь, терпимость».

Рэпер имеет историю откровенной поддержки Израиля. Еще в 2021 году, во время визита в Израиль, чтобы выступить со своей группой, will.i.am сказал, что не будет бойкотировать страну, и добавил, что быть в Израиле — это как быть среди семьи.

Читайте также: члены королевской семьи истощены «потоком дезинформации» от Гарри и Меган — СМИ.