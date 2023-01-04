СМИ: члены королевской семьи истощены «потоком дезинформации» от Гарри и Меган

Принц Гарри намекнул, что хочет примириться со своей семьей в новых интервью.

Королевская семья «полностью устала» от «потока дезинформации» от герцога и герцогини Сассекских, заявили вчера вечером источники.

Об этом пишет DailyMail.

Комментарии последовали за рекламной кампанией принца Гарри, посвященной его новой автобиографии «Спейр», которая должна быть выпущена на следующей неделе. Во время промо-интервью он заявил, что его семья «не проявила абсолютно никакой готовности к примирению».

Он также заявил, что «хотел бы вернуть отца и брата» в двух интервью с Томом Брэдби из ITV и Андерсоном Купером из CBS.

Королевский инсайдер сказал Mirror: «Все это кажется очень повторяющимся. Постоянная атака Гарри довольно утомительна, и он прекрасно понимает, что маловероятно, что королевская семья будут участвовать с ним в словесной битве «око за око».

Другой источник добавил, что заявление герцога о том, что его семья отказалась с ним примириться, было «чистой чушью».

Букингемский дворец отказался комментировать интервью Гарри.

В интервью Гарри сказал: «Я хочу семью, а не учреждение».

Он также добавил, явно имея в виду членов королевской семьи, что «они считают, что лучше оставить нас как злодеев». Его комментарии вряд ли помогут испорченным отношениям между ним и остальной частью королевской семьи, так как, по словам источников, эти отношения «висят на волоске».

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс сказал: «Интервью, которое Гарри и Меган дали Опре [в 2021 году], нанесло очень значительный ущерб королевской семье.

Гарри, возможно, захочет вернуть своего брата и отца, но он наверняка должен знать, что выставлять напоказ перечень бед — не лучший способ сделать это».

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