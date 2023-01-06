Япония будет платить гражданам 1 млн иен за выезд из Токио

Столица Японии настолько перенаселена, что правительство предлагает платить семьям за выезд — попытка укрепить сельские города и омолодить снижающуюся рождаемость.

Начиная с апреля семьи в столичном районе Токио, в том числе семьи, возглавляемые родителями-одиночками, будут иметь право на получение 1 млн иен (7 700 долларов) на ребенка, если они переедут в менее населенные районы по всей стране, сообщил представитель центрального правительства. правительство. В сообщениях говорится, что сумма более чем в три раза превышает уже существующую льготу в размере 300 000 иен.

Правительство Японии начало инициативу по привлечению семей в регионы в 2019 году, позволяя домохозяйствам, которые проживали в центральной части Токио в течение пяти лет, подавать заявки на получение средств поддержки в случае переезда.

Гражданам предоставляется возможность работать удаленно на своей текущей работе, работать в местном малом или среднем бизнесе или начать бизнес в этом районе, что позволит им подать заявку на дополнительную финансовую поддержку.

Финансовые стимулы страны подчеркивают проблемы, с которыми Япония сталкивается из-за низкого уровня рождаемости и высокой продолжительности жизни. В сельских районах наблюдается быстрая депопуляция, поскольку молодежь уезжает в город, оставляя множество заброшенных домов.

Увеличенная поддержка детей предоставляется в дополнение к фиксированной сумме в 1 миллион иен, которую семьи могут получить за переезд. Согласно новому предложению, семья с двумя детьми может получить поддержку в размере 3 миллионов иен, если они попрощаются с Токио.

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Курсор также сообщал, что ученые назвали главные составляющие долголетия японцев. Ученые смогли найти ответ на вопрос, почему жители Японии живут дольше, чем представители других народов. Изучение подобного феномена началось еще в XX веке, но найти ответ исследователи смогли только сейчас.