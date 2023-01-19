Американские исследователи нашли лекарство от одного из самых древних заболеваний

Ученые из Калифорнийского университета (США) в ходе исследования определили новые цели лечения подагры, которую многие рассматривают как болезнь из прошлого, похожую на рахит или цингу. Об этом пишет SciTechDaily. Исторически этот недуг затрагивал богатых и королевских особ, в том числе таких фигур, как Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. Тем не менее это заболевание довольно распространенное в современном мире, только в США насчитывается более 10 млн человек, которых оно затронуло. И несмотря на свою долгую историю, уходящую корнями в Древний Египет, подагра продолжает оставаться серьезной проблемой для здоровья.

Подагра — это заболевание, поражающее суставы конечностей. В половине случаев первым страдает сустав большого пальца стопы. При недуге ураты (побочный продукт богатых пуринами продуктов, таких как мясо и алкоголь) накапливаются в организме и образуют кристаллы в суставах и вокруг них. Их отложения приводят к вспышкам сильной боли, отечности и болезненности суставов и могут прогрессировать до хронического повреждения суставов, ограничивая подвижность пациентов и качество их жизни.

В новом исследовании эксперты выяснили, что причиной возникновения подагры может быть не только избыток уратов. Они обнаружили новый молекулярный путь, который провоцирует заболевание и ее прогрессирование до эрозии тканей суставов. Полученные данные позиционируют лубрицин — белок, обнаруженный в суставной жидкости, как новую терапевтическую мишень как для профилактики, так и для лечения заболевания.

Ученые изучили редкий случай подагры, при котором у пациентки развились отложения кристаллов уратов и эрозии в суставах, но не было высокого уровня уратов в крови. Это предоставило им возможность взглянуть на заболевание по-другому и понять, какие процессы способствуют воспалению.

По их словам, лубрицин может быть новым биологическим маркером для отслеживания риска развития подагры. Новые лекарства для поддержания уровня этого белка могут ограничить развитие недуга.

«Курсор» писал ранее, что британские эксперты провели масштабное исследование, в ходе которого определили средство, являющееся самым безопасным для разжижения крови.