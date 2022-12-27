Врачи назвали самое безопасное лекарство для разжижения крови

Ученые оценили эффективность и риск побочных эффектов четырех наиболее часто используемых антикоагулянтов.

Британские эксперты провели масштабное исследование, в ходе которого определили средство, являющееся самым безопасным для разжижения крови.

Об этом пишет Annals of Internal Medicine.

Это препарат называется апиксабан. При его приеме риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений снижался на 19-28 процентов. Еще во время исследования ученые изучили дабигатран, эдоксабан и ривароксабан. Они показали высокую эффективность в предотвращении тромбообразования, но уступают апиксабану по показателю безопасности для организма.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали данные около 500 тысяч пациентов из США, Германии, Франции и Великобритании. Их выводы остались верны при рассмотрении данных людей старше 80 лет и людей с хроническим заболеванием почек.

«Курсор» писал ранее, что некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Еще мы писали, что многие люди неправильно принимают таблетки, например, делят ее на части или растирают их в порошок. Но далеко не со всеми препаратами можно так делать.

Напомним, что в США был одобрен препарат стоимостью 3,5 миллиона долларов за дозу для генной терапии гемофилии В, являющейся редкой формой нарушения свертывания крови.