Массовая стрельба в Калифорнии: появилось жуткое видео с героем-прохожим, атаковавшим стрелка

В отчаянной попытке спасти себя Цай схватился за ствол оружия и сразился со стрелком.

Опубликованы ужасающие кадры, на которых видно, как обычный прохожий отбивается от стрелка, убившего 10 человек в Монтерей-парке во время празднования китайского Нового года в субботу вечером.

По данным NBC News, пара вступила в борьбу в вестибюле танцевальной студии, где всего 20 минут назад стрелок убил 5 женщин и 5 мужчин. 10 человек получили ранения.

Brandon Tsay is a hero. He fought the Monterey Park shooter and disarmed him. pic.twitter.com/PYw9UOr3Gq — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 24, 2023

Полиция подтвердила, что он использовал полуавтоматический штурмовой пистолет.

Власти поприветствовали прохожего, показанного на видео, как героя, спасшего множество жизней.

Мужчина сказал, что он был в офисе возле вестибюля танцевальной студии около 22:35, когда увидел мужчину с пистолетом.

«Он смотрел на меня и оглядывался по сторонам, не скрывая, что пытается причинить вред. Его глаза были угрожающими», — сказал Цай газете The New York Times.

В отчаянной попытке спасти себя Цай описал, как схватился за ствол оружия и сразился со стрелком, в конце концов получив контроль над пистолетом.

В эфире NBC Nightly News с Лестером Холтом в понедельник Цай сказал, что стрелок хранил молчание на протяжении всей борьбы, и его лицо оставалось стоическим.

Стрелок, выглядевший побежденным, ушел, оглядываясь прямо на Цая.

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна опознал подозреваемого как 72-летнего Хуу Кан Тран.

Опознание произошло через несколько часов после того, как подозреваемый застрелился в белом фургоне в Торрансе, примерно в 30 минутах от места стрельбы в Монтерей-парке. Власти заявили, что это был тот самый фургон, который подозреваемый использовал, чтобы скрыться после стрельбы в субботу вечером.

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