Массовая стрельба в Калифорнии: полиция озвучила первые детали

В настоящее время подозреваемый задержан. Стрельба унесла жизни семи человек.

По сообщению CBS News, семь человек погибли в результате массовой стрельбы в двух местах в прибрежном северном калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей поздно вечером в понедельник.

Офис шерифа округа Сан-Матео подтвердил факт стрельбы с несколькими жертвами и сообщил, что подозреваемый находится под стражей.

Город находится примерно в 50 км к югу от Сан-Франциско.

Следователи взяли под стражу 67-летнего мужчину примерно через два часа после инцидента, когда полицейский заметил машину подозреваемого, сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на департамент шерифа.

«Оружие было найдено в его машине», — говорится в сообщении.

Полицейские, ответившие на вызов, обнаружили одного раненого и четырех человек мертвыми в первом месте стрельбы, а затем обнаружили еще трех мертвых в другом месте поблизости.

Одним из мест стрельбы была грибная ферма.

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