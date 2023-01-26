Ученые определили самого красивого мужчину планеты

Им стал 34-летний актер Реге-Жан Пейдж, который больше всего известен своей ролью в телесериале «Бриджертоны».

Недавно стало известно, что Реге-Жан Пейдж признан учеными самым красивым мужчиной в мире.

Аналитики, изучив его лицо, определили, что оно на 93,65% соответствует «золотому сечению». Со звездой сериала «Бриджертоны» соревновались за первенство среди мужчин Крис Хемсворт, Майкл Б. Джордан и Гарри Стайлс.

Понятие «золотого сечения» означает отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и наибольшей части к целому равны. Здесь важны пропорции и размеры, и людей, которые соответствуют данным параметрам, совершенно небольшое количество.

Важно отметить, что среди известных женщин, до 2022 года наиболее отвечала «золотому сечению» внешность американской модели Беллы Хадид. Ученые определили, что внешность звезды на 94,35% отвечает тем стандартам красоты, которые древние греки считали совершенным.

Однако в 2022 году пластические хирурги проанализировали лицо звезды сериала «Убивая Еву» Джоди Комер по принципу «золотого сечения» и сделали вывод: внешность актрисы пропорциональная на 94,52%.

Список самых красивых людей мира систематически меняется и дополняется. Но те люди, которые максимально соответствуют параметрам «золотого сечения» являются лучшими из лучших.

Напомним, что «Курсор» информировал, что отец Джиджи и Беллы Хадид сравнил сионистов с Гитлером.

Отметим, что Белла Хадид пожаловалась, что потеряла друзей и работу из-за антиизраильской позиции. Модель подчеркнула, что после того, как она начала поддерживать палестинцев, многие известные компании, в том числе рекламные, прекратили с ней всякое сотрудничество. Также модель пожаловалась на том, что с детства была оторвана от палестинской культуры и отца-палестинца, из-за чего сейчас активно использует свою популярность для продвижения некоторых идей.