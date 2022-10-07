Отец Джиджи и Беллы Хадид сравнил сионистов с Гитлером

«Сионисты заклеймили палестинцев террористами на их собственной земле. Не бойтесь больше, сионисты — террористы на нашей собственной земле», — написал он.

Мохамед Хадид, палестино-иорданский отец Джиджи, Беллы и Анвара Хадидов, часто говорит об антисионизме в своих в социальных сетях. В одном из своих последних постов в Instagram, которым он поделился в четверг со своей аудиторией в 1,3 миллиона подписчиков, он сравнил евреев-сионистов с Гитлером.

Пост Хадида представляет собой фотографию обложки журнала GQ Magazine с его сыном Анваром и подписью, первое предложение которой гласит: «Правдивая палестинская история, и у нас есть 10 миллионов голосов… покажи свою кровь».

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Написав о том, как он гордится своим сыном, Хадид резко сменил направление и заявил: «Гитлер заклеймил евреев террористами, а немцы поверили и трусливо совершили преступление века.

И сионисты заклеймили палестинцев террористами на их собственной земле. Не бойтесь больше, сионисты — террористы на нашей собственной земле».

Он продолжил, обращаясь к сыну: «Покажи свой палестинский флаг, покажи свою родословную. Больше не прячься, если хочешь быть свободным… выйди и скажи, что гордишься тем, что ты палестинец. Они причинили нам достаточно вреда».

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