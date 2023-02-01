В случае проигрыша Украине рф будет должна вернуть Грузии оккупированные территории

Параллельно грузинский лидер предостерег Запад от «большой ошибки» в случае капитуляции агрессора.

В рамках возможных мирных договоренностей между Украиной и россией* должен быть включен вопрос деоккупации грузинских территорий. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили агентству Bloomberg.

По ее словам, москва должна отказаться от почти 15-летней оккупации Абхазии и Южной Осетии, а представители власти рф обязаны наконец выучить, где находятся границы их территории.

Также Зурабишвили считает, что «россия уже практически проиграла сражения» против Украины, «если не всю войну».

При этом политик предостерегла Запад от «большой ошибки»: в случае капитуляции рф одним из обязательных условий должен быть полный вывод войск агрессора.

Как известно, Абхазия и Южная Осетия согласно грузинскому законодательству являются оккупированными россией территориями еще с 2008 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал создать международные площадки для деоккупации территорий Японии, Молдовы и Грузии, которые временно пребывают под контролем рф.

Как писал «Курсор», лидер правящей фракции Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что страна не может и не будет оказывать военную помощь Украине для борьбы с россией.

Напомним, недавно суд в Гааге огласил вердикт относительно вины россии в войне против Грузии в 2008 году.