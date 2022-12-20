Суд в Гааге вынес вердикт относительно вины россии в войне против Грузии в 2008 году

Официальный Тбилиси подал иск против рф в Гаагский суд 14 лет назад.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в 2008 году.

Об этом сообщается на сайте МУС.

В частности, прокурор Карим Хан, выступавший обвинителем по делу, обратил внимание на то, что официальный Тбилиси подал иск против рф* в Гаагский суд еще в 2008 году. После этого, 8 лет подряд, МУС проводил предварительное расследование. Лишь 6 лет назад управление Хана начало изучать материалы по делам.

В результате суд пришел к выводу, что виновны четыре человека: Михаил Миндзаев, который в 2005-2008 годах являлся министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия; Гамлет Гучмазов, бывший в 2008 г. начальником СИЗО МВД Южной Осетии; Давид Санакоев, 2008 г. — уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека; генерал-майор вс рф вячеслав борисов, участник боевых действий в Афганистане и Чечне.

По словам руководства Суда в Гааге, именно эти люди ответственны за незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, унижение человеческого достоинства, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц во время российско-грузинской войны.

Как сообщал Курсор, все резолюции, которые принимаются на Парламентской ассамблее НАТО, носят рекомендательный характер. Однако то, что ПА НАТО признала россию страной-спонсором терроризма, показывает, что западный мир готов идти по пути изоляции рф. Об этом заявил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, факт агрессии доказать намного проще, потому что все прекрасно видели выступления и путина, и российского совета безопасности, которые приняли решения начать военные действия — так называемую “спецоперацию”.

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