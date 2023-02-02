Зеленскому установили памятник в виде статуи Свободы. Фото

Президент Украины для людей во многих странах является символов стойкости духа и отваги. Потому люди начали возводить ему памятники уже при жизни.

Любой памятник в любой точке мира устанавливается ради увековечения памяти о человека, о его словах и действиях, о его значении для определенного общества в тот или иной промежуток времени. Украинский лидер Владимир Зеленский стал одним из таких людей, потому ему начали возводить статуи и памятники при жизни.

Одна такая статуя из песка была сооружена в городе Тырва, что в Эстонии. Правительство государства заявило, что скульптура простоит до победы Украины.

Сама статуя напоминает легендарную статую Свободы, вот только лицо скопировано с Владимира Зеленского. В одной руке президент Украины держит герб страны, а другую — возвел к небу.

На произведение искусства приехала посмотреть премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая через свой микроблог в сети Instagram и показала миру эту статую. При этом Каллас отметила, что эстонцы остаются с украинцами до самого конца и будут поддерживать и помогать им столько, сколько это будет необходимо. Премьер-министр Эстонии отметила, что обычные люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. А местные жители в Тырве создали Парк Свободы, посвященный Украине, в котором и разместили статую Владимира Зеленского.

Ранее «Курсор» информировал, что Эстония официально признала россию страной-террористом. Парламент Эстонии выступил первым среди мировых государств и осудил действия россии* в Украине, признав их террористическими.

Напоминаем, что Эстония больше не будет голосовать против Израиля в ООН. Правительство Эстонии определило для себя другую страну, требующую повлиять на мировой порядок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!