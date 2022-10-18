Мир осуждает рф: Эстония официально признала россию страной-террористом

Парламент Эстонии выступил первым среди мировых сообществ и осудил действия россии в Украине, признав их террористическими.

Парламент Эстонии признал российское правительство террористическим.

В законодательном порядке парламент Эстонии объявил россию государством — спонсором терроризма.

Рийгикогу осудил попытка рф аннексировать оккупированные территории Украины, а также геноцид россии по отношению к мирным украинским жителям.

Примечательно, что ни один парламентарий не голосовал против, а депутаты призвали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее Курсор писал о последствиях ударов дронами по Киеву: ЕС может ввести новые санкции против Ирана.

Кроме того, наш сайт сообщал, что Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре с министром обороны. В понедельник Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским главой минобороны Алексеем Резниковым.

Напомним, редакция писала, что МИД Украины заявило о соучастии Ирана в преступлениях россии.

Мы также информировали, что медведев угрожает Израилю из-за помощи Украине.

Курсор сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия. По словам чиновников, слова Шая «не отражают позицию правительства».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!