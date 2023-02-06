Аналитики ISW считают, что путин не готов к затяжной войне в Украине

Президент российской федерации владимир путин уверяет, что «все идет по плану» и не намерен завершать войну на территории Украины. Но при этом, он не готов рисковать своим статутом, поэтому аналитики считают, что он не решится нанести ядерный удар и в целом не готов к затяжному военному конфликту.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что власти рф проводят масштабные военные реформы с опозданием, в частности речь идет о кадровой мобилизации и реорганизации, которую в кремле могли начать перед началом вторжения. Российский диктатор медлит с объявлением второй волны мобилизации, потому что опасается волны негодования со стороны общественности, поскольку первая волна спровоцировала панику и бегство большого количества людей из страны.

По мнению аналитиков, путин полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. Он публично делал выговор министру обороны рф сергею шойгу, а также способствовал критике известными блогерами самого ведомства, чтобы снять с себя вину за провалы армии на фронте в Украине.

Эксперты считают, что нежелание главы кремля идти на риск, указывает на то, что, он по-прежнему вряд ли решится на ядерную эскалацию или войну с НАТО. При этом, путин продолжает демонстрировать, что остается расчетливым человеком, даже несмотря на то, что его восприятие ситуации, с которой он сталкивается, расходится с реальностью.

«Курсор» писал ранее, что по мере того, как вооружается украинская армия, оптимизм россиян тает на глазах. Граждане рф постепенно покидают страну, чтобы не попасть под призыв, а также, чтобы иметь средства для существования.

Еще мы писали, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!