Президент Грузии обещает не выпустить Саакашвили даже с помилованием

Суд своим отказом отпустить Саакашвили на лечение приговорил весь грузинский народ к хождению по замкнутому кругу и оставил его в заложниках ситуации, считает грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не даст ему права на свободу, поскольку он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах. Об этом заявила действующая президент страны Саломе Зурабишвили в своем Facebook.

Она уточнила, что помилование с ее стороны не сможет стать юридическим основанием для освобождения из тюрьмы Саакашвили, поскольку он проходит обвиняемым еще по трем делам.

Зурабишвили также посетовала, что действующее грузинское правительство практически лишило страну перспектив европейской интеграции. Она считает, что разрушена репутация Грузии и доверие к ней, а геополитическая позиция неопределенна. Это может быть опасно, если россия* сочтет такое положение за потерю традиционных партнеров.

Как известно, с октября 2021 года Михаил Саакашвили находится в заключении после своего добровольного возвращения в Грузию. Его считают виновным в нескольких уголовных делах, по одному из них его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили считает все обвинения политическим преследованием.

За время ареста политик проходил голодовку, чем подорвал здоровье, а в конце 2022 года адвокаты сообщали о возможном отравлении Саакашвили.

Недавно Саакашвили перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что грузинские власти пытают Саакашвили, чтобы довести его до смерти.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!