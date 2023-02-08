Четыре страны уйдут под воду из-за таяния ледников- ученые

Ряду стран грозят прорывы ледниковых озер и масштабные наводнения — путь разрушения может растянуться на более 100 километров.

Британские ученые из Университета Ньюкасла пришли к выводу, что около половины из 215 тысяч ледников исчезнут с лица Земли к концу века. Под угрозой несколько стран и жизни миллионов человек, пишет Science Alert.

Разрушительные последствия таяния ледников ощутят на себе жители четырех стран — Индии, Пакистана, Перу и Китая. Отмечается, что здесь население особенно уязвимо к климатическим бедствиям.

Дело в том, что указанные территории расположены ниже по течению от огромного ледникового озера, которое может взорваться. Согласно подсчетам, жертвами катаклизма могут стать 15 млн человек. Предсказать время взрыва ледникового озера пока сложно, сегодня ученые могут лишь предупредить об угрозе.

Территории Пакистана и Китая рискуют оказаться под наводнением первыми, поскольку жители этих стран находятся в непосредственной близости от ледникового озера — в Пакистане под угрозу попадают чуть более двух миллионов человек, в Китае — вдвое больше. Перу занимает в этом рейтинге опасности третье место, а Индия расположилась на четвертом, прогнозируют эксперты.

Напомним, из-за глобального потепления в Альпах начали очень быстро таять ледники, поэтому они исчезнут раньше, чем ожидалось.

Еще «Курсор» писал, что так называемый ледник «судного дня» в ближайшем будущем может начать быстрое движение.