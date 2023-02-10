В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале красных фонарей

Городские власти были вынуждены пересмотреть правила для туристов после многочисленных жалоб местных жителей на беспорядки.

В Амстердаме в середине мая вступят в силу новые, более жесткие правила поведения для туристов. Одним из нововведений станет запрет на курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей, передает CNN.

Также в столице Нидерландов сократят время работы бары и рестораны — они должны будут закрываться до двух часов ночи по пятницам и субботам, а после часа ночи в старую часть города нельзя будет пропускать новых посетителей. Секс-работников обяжут закрывать свои заведения в три ночи.

И если до недавних пор торговать алкоголем разрешалось в любое время, кроме периода после 16:00 с четверга по пятницу, теперь городской совет будет просить продавцов полностью убрать спиртные напитки с витрин.

Неприятности амстердамцам приносят и каннабис-кафе в городе, после посещений которых нетрезвые туристы стают зачинщиками преступлений, чем способствуют росту криминала.

Ранее городские власти уже вводили некие изменения в городскую жизнь: в 2021 году стало известно, что окна борделей района красных фонарей будут закрыты, а весь «центр эротики» будет перенесен подальше от центра города.

Напомним, по городским каналам Амстердама курсирует беспилотный катер-такси, получивший название Roboat III.

Курсор ранее писал, что Амстердам вошел в ТОП-10 лучших городов мира, Тель-Авив в данном рейтинге расположился на 31 позиции.